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Избивали и грабили людей: под Харьковом задержали преступную банду

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Харьковская область, Четверг 27 января 2022 14:40
Избивали и грабили людей: под Харьковом задержали преступную банду Фото: полиция задержала банду злоумышленников (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Харьковской области правоохранители задержали банду. Группа злоумышленников совершала разбойные нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию поступила информация, что в области орудует группировка, участники которой выдавали себя за полицейских и грабили, избивали людей.

Правоохранители по "гарячим" следам задержали банду. Они установили, что организовал ее 39-летний уроженец России. Он был неоднократно судимый за разбои и наркотики. Он также привлек к криминалу 38-летнего жителя Харьковской области и двух уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет. Все мужчины также были ранее судимые.

По данным полиции, в прошлом году злоумышленники избили несовершеннолетнего парня. Когда он был без сознания его обокрали, взяв сумку с ценными вещами, наличными в сумме почти 7 тысяч гривен и документами.

Также банда напала и на жителя области, который занимался обменом валют и денежными ссудами.

Однако первым в списке жертв разбойников оказался 84-летний пенсионер, якобы имевший определенные сбережения. Чтобы спасти дедушку, который мог не выдержать пыток преступников, правоохранители оперативно приняли комплекс мер и провели спецоперацию по задержанию.

Фото: полиция задержала злоумышленников, которые нападали на людей (mvs.gov.ua)

"Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились сотрудниками полиции. Попав в дом, подельники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД", - говорится в сообщении.

Всех четырех мужчин правоохранители задержали с поличным. При обыске у них изъяты нож, скотч, перчатки, банковские карты потерпевшего. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Членам банды грозит до 12 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, СБУ провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, координировавшиеся "ворами в законе" из РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке.

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