СБУ ликвидировала тюремные банды, которые координировались "ворами в законе" из РФ

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, координировавшиеся "ворами в законе" из РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Преступная группировка в Ровно

"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, координировавшиеся "ворами в законе" из РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Ровно преступную группировку возглавлял криминальный авторитет, отбывающий наказание в местной исправительной колонии. Мужчина был осужден за совершение преступлений, связанных с убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В криминальных кругах его считали "смотрящим" за этим спецучреждением.

Установлено, что злоумышленник создал на территории исправительной колонии преступную организацию с жесткой иерархией, которая поставляла и сбывала заключенным наркотики. В ее состав входили как осужденные, так и жители Ровенской, Волынской, Киевской и Донецкой областей.

Деятельность группировки

"Смотрящий" ввел и жестко контролировал наполнение "общака", куда поступали средства от продажи наркотиков, азартных игр, других видов противоправной деятельности, а также от поставок на территорию учреждения табачных изделий и продуктов питания. Часть "общака" отправлял "ворам в законе" в Россию.

"Сообщники злоумышленников, которые были "на свободе", фасовали и маскировали наркотические вещества среди продуктов и отправляли посылки в колонию. Еще одним способом поставки наркотиков был так называемый метод "перебросов" - перебрасывали пакеты с "товаром" через защитные сооружения колонии", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задокументировали 13 фактов осуществления группировкой преступной деятельности.

Во время проведения обысков в исправительном учреждении и по местам проживания фигурантов сотрудники спецслужбы изъяли наркотические средства, "черновую" бухгалтерию, денежные средства, средства связи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Подозрение

На основании полученных доказательств организатору и семи его сообщникам объявлены подозрения, в зависимости от участия каждого в преступной деятельности. В частности, по ч. 2, 5 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Преступная группировка на Волыне

В Волынской области правоохранители установили, что двое осужденных, считающих себя авторитетами в криминальном мире, организовали вокруг себя преступную группу из "единомышленников", в состав которой входили шесть заключенных и три человека, находившихся "на свободе".

Деятельность группировки

По данным СБУ, злоумышленники наладили канал поставок и распространения психотропных веществ на территорию колонии.

В ходе обысков изъяты наркотические средства, психотропные вещества, холодное оружие, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности. Правоохранители провели семь санкционированных обысков на территории исправительного учреждения и по месту жительства причастных лиц.

Подозрение

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой).