Били та грабували людей: під Харковом затримали злочинну банду

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

До поліції надійшла інформація, що в області орудує угруповання, учасники якого видавали себе за поліцейських і грабували, били людей.

Правоохоронці "гарячими" слідами затримали банду. Вони встановили, що організував її 39-річний уродженець Росії. Він був неодноразово судимий за розбої та наркотики. Він також залучив до криміналу 38-річного мешканця Харківської області та двох уродженців однієї з країн Кавказького регіону, 33-х та 50-ти років. Усі чоловіки також були раніше засуджені.

За даними поліції, минулого року зловмисники побили неповнолітнього хлопця. Коли він був непритомний його обікрали, взявши сумку з цінними речами, готівкою у сумі майже 7 тисяч гривень та документами.

Також банда напала і на жителя області, який займався обміном валют та грошовими позиками.

Проте першим у списку жертв розбійників опинився 84-річний пенсіонер, який нібито мав певні заощадження. Щоб врятувати дідуся, який міг не витримати тортур злочинців, правоохоронці оперативно вжили комплекс заходів та провели спецоперацію із затримання.

Фото: поліція затримала зловмисників, які нападали на людей (mvs.gov.ua)

"Двері квартири пенсіонер відчинив зловмисникам сам, адже вони представилися співробітниками поліції. Потрапивши до будинку, подільники накинулися на чоловіка з кулаками, а щоб не кричав, скотчем заклеїли рота. У цей момент спрацювали бійці спецпідрозділу КОРД", - йдеться у повідомленні.

Усіх чотирьох чоловіків правоохоронці затримали на місці злочину. Під час обшуку у них вилучено ніж, скотч, рукавички, банківські картки потерпілого. Крім того, вилучено автомобіль, на якому пересувалися зловмисники.

Членам банди загрожує до 12 років позбавлення волі. Проводяться подальші слідчі дії.