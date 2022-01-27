Били та грабували людей: під Харковом затримали злочинну банду
На Харківщині правоохоронці затримали банду. Група зловмисників чинила розбійні напади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
До поліції надійшла інформація, що в області орудує угруповання, учасники якого видавали себе за поліцейських і грабували, били людей.
Правоохоронці "гарячими" слідами затримали банду. Вони встановили, що організував її 39-річний уродженець Росії. Він був неодноразово судимий за розбої та наркотики. Він також залучив до криміналу 38-річного мешканця Харківської області та двох уродженців однієї з країн Кавказького регіону, 33-х та 50-ти років. Усі чоловіки також були раніше засуджені.
За даними поліції, минулого року зловмисники побили неповнолітнього хлопця. Коли він був непритомний його обікрали, взявши сумку з цінними речами, готівкою у сумі майже 7 тисяч гривень та документами.
Також банда напала і на жителя області, який займався обміном валют та грошовими позиками.
Проте першим у списку жертв розбійників опинився 84-річний пенсіонер, який нібито мав певні заощадження. Щоб врятувати дідуся, який міг не витримати тортур злочинців, правоохоронці оперативно вжили комплекс заходів та провели спецоперацію із затримання.
"Двері квартири пенсіонер відчинив зловмисникам сам, адже вони представилися співробітниками поліції. Потрапивши до будинку, подільники накинулися на чоловіка з кулаками, а щоб не кричав, скотчем заклеїли рота. У цей момент спрацювали бійці спецпідрозділу КОРД", - йдеться у повідомленні.
Усіх чотирьох чоловіків правоохоронці затримали на місці злочину. Під час обшуку у них вилучено ніж, скотч, рукавички, банківські картки потерпілого. Крім того, вилучено автомобіль, на якому пересувалися зловмисники.
Членам банди загрожує до 12 років позбавлення волі. Проводяться подальші слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ провела масштабну спецоперацію в північних регіонах України, внаслідок якої заблоковано міжрегіональні злочинні угруповання, які координувалися "злодіями в законі" з РФ. Зловмисники діяли на території виправних колоній у Рівному та Луцьку.