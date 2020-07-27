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Избитый в Запорожье "азовец" умер в больнице

Запорожье, Понедельник 27 июля 2020 10:08
Избитый в Запорожье "азовец" умер в больнице
Фото: Олег Черевко (azov.org.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Военный умер от полученных травм

Старший солдат полка "Азов" Олег Черевко, которого жестоко избили в Запорожье, скончался в больнице. Военный умер от полученных травм.

Об этом сообщили в "Азове".

Военный служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родом из Запорожья.

"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям умершего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего собрата", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 21 июля в Запорожье неизвестный жестоко избил бойца "Азова", с травмами головы военного доставили в больницу.

Злоумышленника задержали, однако 25 июля суд отпустил его из-под стражи под залог в размере 40 тысяч гривен.

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