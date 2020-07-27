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Побитий у Запоріжжі "азовець" помер у лікарні

Запоріжжя, Понеділок 27 липня 2020 10:08
Побитий у Запоріжжі "азовець" помер у лікарні
Фото: Олег Черевко (azov.org.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Військовий помер від отриманих травм

Старший солдат полку "Азов" Олег Черевко, якого жорстоко побили в Запоріжжі, помер у лікарні. Військовий помер від отриманих травм.

Про це повідомили в "Азові".

Військовий служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років, родом із Запоріжжя.

"Полк "Азов" висловлює слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 21 липня в Запоріжжі невідомий жорстоко побив бійця "Азова", з травмами голови військового доставили в лікарню.

Зловмисника затримали, проте 25 липня суд звільнив його з-під варти під заставу у розмірі 40 тисяч гривень.

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