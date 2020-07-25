ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Напавшего на "азовца" в Запорожье отпустили под залог, полиция требует арест

Запорожье, Суббота 25 июля 2020 21:09
Напавшего на "азовца" в Запорожье отпустили под залог, полиция требует арест
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура будет обжаловать решение суда

Подозреваемого в нападении на военнослужащего "Азова" в Запорожье отпустили под залог в размере 40 тысяч гривен. Полиция поддерживает недовольство общественности и настаивает на аресте нападавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Правоохранители говорят, что собрали достаточную доказательственную база, в частности, получили видеозапись с противоправными действиями подозреваемого, однако суд избрал ему меру пресечения в виде залога.

"Эта ситуация получила широкий общественный резонанс. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу другим гражданам", - заявили в полиции.

В полиции добавили, что состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина до сих пор находится в коме.

Отметим, вечером 21 июля правоохранители получили информацию, что в больницу попал местный житель с травмами головы. Правонарушитель, совершивший нападение, скрылся с места преступления, но его разыскали и задержали. Пострадавшим оказался боец батальона "Азов".

Напомним, в июне в Кировоградской области произошло нападение на полицейского; злоумышленник ранил правоохранителя ножом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЗапорожьенападениеАзов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь