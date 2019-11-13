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Избирательный кодекс вынесут на рассмотрение Рады 5 декабря

Новости » Политика     13.11.2019 - 18:56
Избирательный кодекс вынесут на рассмотрение Рады 5 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В декабре парламент рассмотрит окончательную редакцию избирательного кодекса

Окончательную редакцию Избирательного кодекса вынесут на рассмотрение Верховной рады уже 5 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

Как сообщается, в пятницу, 15 ноября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит Избирательный кодекс.

А уже 5 декабря окончательную редакцию Избирательного кодекса вынесут на голосование парламента.

Избирательный кодекс вынесут на рассмотрение Рады 5 декабряНапомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательном кодексе, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий.

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