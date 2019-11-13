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Виборчий кодекс винесуть на розгляд Ради 5 грудня

Новини » Політика     13.11.2019 - 18:56
Виборчий кодекс винесуть на розгляд Ради 5 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У грудні парламент розгляне остаточну редакцію виборчого кодексу

Остаточну редакцію Виборчого кодексу винесуть на розгляд Верховної ради вже 5 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

Як повідомляється, у п'ятницю, 15 листопада парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне Виборчий кодекс.

А вже 5 грудня остаточну редакцію Виборчого кодексу винесуть на голосування парламенту.

Виборчий кодекс винесуть на розгляд Ради 5 грудняНагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнято до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про необхідність змін у Виборчому кодексі, підтримавши ідею зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій.

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