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Избирательный кодекс вступит в действие с 2023

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 10:49
Избирательный кодекс вступит в действие с 2023
Фото: Александр Черненко (facebook.com/instituterespublica)

Новый кодекс начнет действовать со следующих очередных выборов президента и Рады

После консультаций председателя Верховной рады Андрея Парубия с председателями фракций было решено, что новый избирательный кодекс по открытым спискам вступит в действие в 2023 году. Об этом заявил докладчик по избирательному кодексу Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, документ будет действовать со следующих очередных парламентских и президентских выборов.

"Путем консультаций между фракциями мы пришли к решению, что этот кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023, то есть на следующие очередные парламентские и президентские выборы. Это логическая правка", - заявил Черненко.

Напомним, Рада накануне внеочередных выборов в ВР рассмотрела все поправки в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Всего в документ было подано 4568 поправок. Глава парламента Андрей Парубий отметил, что к голосованию за документ Рада перейдет около 11:00.

Как писало РБК-Украина ранее, Черненко заявлял, что комитет по правовой политике и правосудию, а также рабочая группа не будут проводить отдельное заседание для подготовки поправок избирательного кодекса, которые будут поставлены на повторное голосование. Он подчеркивал, что рабочая группа рассмотрела каждую правку, и новых не появилось.

Отметим также, вчера спикер Верховной рады Андрей Парубий созвал совещание по вопросу голосования за избирательный кодекс.

Добавим, глава парламента прогнозировал, что за новый избирательный кодекс проголосуют 240 депутатов Верховной рады.

Рада прошла все правки в новый избирательный кодекс Комитет не будет проводить итоговое заседание по правкам в избирательный кодекс
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