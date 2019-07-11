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Виборчий кодекс вступить у дію з 2023 року

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 10:49
Виборчий кодекс вступить у дію з 2023 року
Фото: Олександр Черненко (facebook.com/instituterespublica)

Новий кодекс почне діяти з наступних чергових виборів президента та Ради

Після консультацій голови Верховної ради Андрія Парубія з головами фракцій було вирішено, що новий виборчий кодекс за відкритими списками вступить у дію у 2023 році. Про це заявив доповідач з виборчого кодексу Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, документ діятиме з наступних чергових парламентських та президентських виборів.

"Шляхом консультацій між фракціями ми дійшли до рішення, що цей кодекс вступить в дію з 1 грудня 2023 року, тобто на наступні чергові парламентські і президентські вибори. Це логічна правка", - заявив Черненко.

Нагадаємо, Рада напередодні позачергових виборів до ВР розглянула всі поправки до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Всього в документ було подано 4568 поправок. Глава парламенту Андрій Парубій зазначив, що до голосування за документ Рада перейде близько 11:00.

Як писало РБК-Україна раніше, Черненко заявляв, що комітет з правової політики та правосуддя, а також робоча група не проводитимуть окреме засідання для підготовки поправок виборчого кодексу, які будуть поставлені на повторне голосування. Він підкреслював, що робоча група розглянула кожну правку, і нових не з'явилося.

Відзначимо також, вчора спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав нараду з питання голосування за виборчий кодекс.

Додамо, глава парламенту прогнозував, що за новий виборчий кодекс проголосують 240 депутатів Верховної ради.

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