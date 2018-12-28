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Избирательный кодекс будет передан к рассмотрению в комитете, - Парубий

Новости » Выборы 2019    28.12.2018 - 18:58
Избирательный кодекс будет передан к рассмотрению в комитете, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Рабочая группа правового комитета завершает рассмотрение правок

Рабочая группа почти завершила проработку поправок к проекту нового избирательного кодекса и передает его к рассмотрению на заседании комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, на следующей сессии проект избирательного кодекса будет рассмотрен на заседании профильного комитета.

"Избирательный кодекс. Это была моя мечта этой осенью рассмотреть избирательный кодекс. Но и огромное количество поправок, которые были внесены, существенно затормозило этот процесс. Фактически, рабочая группа только сейчас завершает эти правки и передает в комитет. Еще будет работа в комитете", - сообщил Парубий.

Ранее сообщалось, что рабочая группа правового комитета Верховной рады планирует завершить рассмотрение поправок к проекту нового избирательного кодекса до конца года.

"Осталось около 1 тысячи поправок, меньше тысячи. Блоки парламентских и президентских выборов и общую часть давно прошли. Уже почти прошли блок о местных выборах и выборах в АРК Крым. Остались в принципе только выборы в областных советах, районных - немного поправок", - сообщил 12 декабря руководитель комитета ВР Алексей Черненко.

РБК-Украина писало, что после завершения рассмотрения поправок рабочей группой должно состояться заседание комитета, на котором рассмотрят проект избирательного кодекса.

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