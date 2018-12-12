В Раде сообщили, когда закончат рассмотрение поправок в Избирательный кодекс

Иллюстративное фото (УНИАН)

Правовому комитету парламента осталось рассмотреть менее тысячи поправок

Рабочаяй группа правового комитета Верховной рады планирует закончить рассмотрение поправок к проекту нового Избирательного кодекса до конца года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель рабочей группы и председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов профильного комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко.

По его словам, сейчас в комиссии идет работа над поправками в избирательный кодекс. Уже почти все поправки прошли.

"Осталось около одной тысячи поправок, меньше тысячи. Блоки парламентских и президентских выборов и общую часть давно прошли. Уже почти прошли блок на местные выборы и выборы в АРК Крым. Осталось в принципе только выборы в областных советах, районных - немного поправок", - сообщил Черненко.

Нардеп отметил, что после завершения рассмотрения поправок рабочей группой должно состояться заседание комитета, на котором рассмотрят проект Избирательного кодекса.

"Правки идут быстро, поскольку дублируются. Я бы не говорил о количестве, ведь все дискуссии по ним уже состоялись. Например, по закону о парламентских выборах были очень подобные правки. Только там касалось выборов Верховной Рады, а здесь, например, касается выборов в областные советы. Поскольку мы все это уже проговорили, то фактически их копируем. Одни правки учитываем, другие - нет. Поэтому очень быстро. К Новому году в формате рабочей группы завершим", - добавил Черненко.

По его словам, после завершения рассмотрения поправок состоится заседание комитета.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не исключает разработку нового законопроекта об избирательной реформе.