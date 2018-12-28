Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Робоча група правового комітету завершує розгляд правок

Робоча група майже завершила опрацювання поправок до проекту нового виборчого кодексу та передає його до розгляду на засіданні комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі Рада, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, наступної сесії проект виборчого кодексу розглянуть на засіданні профільного комітету.

"Виборчий кодекс. Це, власне, була моя мрія цієї осені розглянути виборчий кодекс. Але та величезна кількість поправок, яка була внесена, суттєво загальмувала цей процес. Фактично, робоча група тільки зараз завершує ці правки і передає в комітет. Ще буде робота в комітеті", - повідомив Парубій.

Раніше повідомлялося, що робоча група правового комітету Верховної ради планує завершити розгляд поправок до проекту нового виборчого кодексу до кінця року.

"Залишилось близько 1 тисячі поправок, менше тисячі. Блоки парламентських і президентських виборів та загальну частину давно пройшли. Вже майже пройшли блок про місцеві вибори і вибори в АРК Крим. Лишилось в принципі лише вибори в обласних радах, районних - небагато поправок", - повідомив 12 грудня керівник комітету ВР Олексій Черненко.

РБК-Україна писало, що після завершення розгляду поправок робочою групою має відбутись засідання комітету, на якому розглянуть проект виборчого кодексу.