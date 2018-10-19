На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит избирательный кодекс, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Рабочая группа профильного комитета уже прошла самую сложную часть поправок к документу

На следующей пленарной неделе Верховная рада начнет рассмотрение нового избирательного кодекса Украины. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа профильного комитета парламента по вопросам правовой политики уже прошла самую сложную часть поправок к документу.

"Рассчитываю, что на следующей (пленарной, - ред.) неделе мы сможем перейти в избирательный кодекс... По следующей неделе, могу сказать, я буду убеждать комитет уже подготовить. Я говорил и сегодня с руководителем рабочей группы Александром Черненко. Он говорит, что прошли уже большинство поправок и сложную часть кодекса", - сообщил глава парламента.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что рассмотрение избирательного кодекса может занять две пленарные недели. Он отмечал, что рассмотрение документа Рада планирует начать с октября. "Я понимаю, что этот документ очень масштабный и, очевидно, его рассмотрение может занять две пленарные недели, этот путь будет непростой и длительный", - подчеркивал глава ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что в случае, если после внесения поправок в избирательный кодекс он не будет достаточно адаптированным, БПП будет инициировать разработку нового законопроекта.