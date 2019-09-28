На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы

В Афганистане во время президентских выборов на нескольких избирательных участках произошли взрывы, в результате которых погибли два человека еще 27 получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что два мирных жителя были убиты и еще 27 ранены в результате взрывов и минометных обстрелов, которые совершили талибы.

Взрывы произошли в нескольких провинциях, включая Кундуз, Нангархар, Кабул, Бамиан и Кандагар. Талибы подтвердили, что провели сотни нападений на "фальшивые выборы" в Афганистане.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в результате нападений на избирательные участки в афганской столице в субботу, 28 сентября, пострадали по меньшей мере 18 человек.

В Афганистане 28 сентября стартовали выборы президента. Через два часа после начала голосования в городе Кандагар произошел взрыв вблизи избирательного участка. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек. Также была информация о взрывах на других участках.

Также РБК-Украина писало, что афганский избирком потерял связь из почти 900 избирательными участками сразу в нескольких провинциях. Связь была потеряна с участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.