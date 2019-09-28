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В Кабуле на выборах пострадали почти 20 человек

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 15:39
В Кабуле на выборах пострадали почти 20 человек
Иллюстративное фото (wikipedia.org Scott Clarkson)

По меньшей мере 18 человек пострадали из-за различных инцидентов

В Кабуле из-за инцидентов во время выборов президента Афганистана пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу телеканала 1TV в Twitter.

Как сообщается, в результате нападений на избирательные участки в афганской столице в субботу, 28 веренсня, пострадали по меньшей мере 18 человек.

В Кабуле на выборах пострадали почти 20 человекТакже местные СМИ сообщают о случае ракетного обстрела города Газни. По восточном афганском городу в день президентских выборов были выпущены 6 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане 28 сентября стартовали выборы президента. Через два часа после начала голосования в городе Кандагар произошел взрыв вблизи избирательного участка. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек. Также была информация о взрывах на других участках.

Также РБК-Украина писало, что афганский избирком потерял связь из почти 900 избирательными участками сразу в нескольких провинциях. Связь была потеряна с участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.

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