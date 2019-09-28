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В Афганистане избирком потерял связь с почти 900 участками

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 13:53
В Афганистане избирком потерял связь с почти 900 участками
Фото: выборы в Афганистане (twitter.com / TOLOnews)

Сейчас избирком поддерживает связь с 4503 участками с 5373

Независимая избирательная комиссия потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане. Об этом сообщил глава секретариата избиркома Хабиб ур-Рахман Нанг, передает TOLOnews в Twitter.

Как сообщается, сейчас афганский избирком поддерживает связь с 4503 избирательными участками с 5373. Связь была потеряна с избирательными участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх. В данных провинциях не действуют телекоммуникационные сервисы.

Отмечается, что избирком не имеет никакой информации о рабочем состоянии на упомянутых участках для голосования.

В Афганистане избирком потерял связь с почти 900 участками

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане 28 сентября стартовали выборы президента. Через два часа после начала голосования в городе Кандагар произошел взрыв вблизи избирательного участка. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек. Также была информация о взрывах на других участках.

Напомним, 26 сентября боевики радикального движения "Талибан" совершили атаку на блокпост армии в афганской провинции Фарьяб. В результате нападения погибли по меньшей мере 15 афганских военнослужащих. Кроме того, в ходе боя с талибами также были ранены 15 военных.

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