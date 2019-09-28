На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи

В Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що двоє мирних жителів були вбиті і ще 27 поранені в результаті вибухів і мінометних обстрілів, які скоїли таліби.

Вибухи сталися в декількох провінціях, включаючи Кундуз, Нангархар, Кабул, Баміан і Кандагар. Таліби підтвердили, що провели сотні нападів на "фальшиві вибори" в Афганістані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті нападів на виборчі дільниці в афганській столиці в суботу, 28 вересня, постраждали щонайменше 18 осіб.

В Афганістані 28 вересня стартували вибори президента. Через дві години після початку голосування в місті Кандагар стався вибух поблизу виборчої дільниці. В результаті вибуху постраждали щонайменше 15 осіб. Також була інформація про вибухи на інших ділянках.

Також РБК-Україна писало, що афганський виборчком втратив зв'язок з майже 900 виборчими дільницями відразу в декількох провінціях. Зв'язок було втрачено з ділянками в провінції Бадахшан, Тахар, Кундуз і Балх.