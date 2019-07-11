Избирательные бюллетени, которые печатают для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, имеют 8 степеней защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Общественной сети "Опора".

Как отметил директор ГП "Полиграфкомбинат" Украина" Юрий Онищенко, с 28 июня сотрудники полиграфкомбината "Украина" работают посменно в круглосуточном режиме. А в процессе изготовления избирательных бюллетеней задействовано более 80% трудового коллектива, что составляет почти 800 работников комбината.

"По состоянию на сегодня по одномандатным округам изготовлено 26 млн бюллетеней, по многомандатному округу - 27 млн ​​бюллетеней, по зарубежному округу - 469 172 экземпляров бюллетеней. В общем это - 53,5 млн бюллетеней, что составляет 84% от общего количества бюллетеней", - заявил Онищенко. А также добавил, что печать бюллетеней будет завершена не позднее чем за 7 дней до дня голосования в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

По его словам, избирательные бюллетени для ОИО печатаются исключительно на мощностях полиграфкомбината "Украина", а для общего многомандатному избирательному округу - с привлечением избирательных мощностей Банкнотно-монетного двора НБУ.

"Для печати бюллетеней будет потрачено почти 14 млн листов защищенной бумаги формата 62 см на 81 см, что равно весу 540 тонн", - заявил Онищенко.

Также он отметил, если сложить все бюллетени, которые будут напечатаны, один на один в одну стопку, то ее высота будет равняться высоте высочайшей вершины Африки Килиманджаро - 5 км 895 м.

"Вся бумага, из которой изготавливаются бюллетени, отечественного производства, которая изготовлена на Малинской фабрике банкнотной бумаги НБУ и Малинской фабрике специальной бумаги. Избирательные бюллетени имеют 8 степеней защиты ", - сказал он.

Фото: бюллетени (facebook.com/UACEC)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК уполномочил государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу бюллетеней для внеочередных выборов в Раду к соответствующим окружным избирательным комиссиям. Данное решение было принято 7 июля.

Кроме того, 7 июля ЦИК на заседании отменил регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы, а также внес изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах.