На избирательную кампанию партии потратили уже более полумиллиарда гривен, - "Чесно"

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партии уже потратили на избирательную кампанию 506 млн гривен

Политические партии по состоянию на 10 июля собрали на избирательную кампанию во время внеочередных выборов в Верховную раду более 568 млн гривен, а потратили - 506 млн. Об этом сообщает движение "Чесно" со ссылкой на обнародованные Центральной избирательной комиссией промежуточные финансовые отчеты партий.

При этом отмечается, что сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Согласно обнародованным отчетам, больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 98,2 млн гривен. "Слуга народа" - 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн, "Оппозиционный блок" - 69 млн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн, "Батькивщина" - 35,4 млн.

"Избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть, в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии. Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)"- сообщили в "Чесно".

Указывается, что партия "Слуга народа" уже потратила на избирательную кампанию 96,9 млн гривен, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 61,2 млн, "Оппозиционный блок" - 55 млн, "Европейская Солидарность" - 47,2 млн, "Батькивщина" - 35 млн.

Добавим, что полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на досрочных выборах в Раду в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий.

Также по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля, в парламент проходят пять партий.