На виборчу кампанію партії витратили вже понад півмільярда гривень, - "Чесно"

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партії вже витратили на виборчу кампанію 506 млн гривень

Політичні партії станом на 10 липня зібрали на виборчу кампанію під час позачергових виборів у Верховну раду більш 568 млн гривень, а витратила - 506 млн. Про це повідомляє рух "Чесно" з посиланням на оприлюднені Центральною виборчою комісією проміжні фінансові звіти партій.

При цьому наголошується, що сума згодом виросте, адже звіти кількох партій ще не оприлюднені.

Згідно з оприлюдненими звітами, найбільше коштів на рахунок виборчого фонду зібрала "Радикальна партія Олега Ляшка" - 98,2 млн гривень. "Слуга народу" - 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72,2 млн, "Опозиційний блок" - 69 млн, "Європейська Солідарність" - 47,3 млн, "Батьківщина" - 35,4 млн.

"Виборчі фонди наповнювалися за рахунок коштів партії. Тобто, у звітах зазначено, що на рахунок виборчого фонду кошти надходили з поточного рахунку партії. Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково в серпні (коли партії подадуть в НАПК звіти за другий квартал 2019 року) і в листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які будуть включати внески за липень)", - повідомили в "Чесно".

Зазначається, що партія "Слуга народу" вже витратила на виборчу кампанію 96,9 млн гривень, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 61,2 млн, "Опозиційний блок" - 55 млн, "Європейська Солідарність" - 47,2 млн, "Батьківщина" - 35 млн.

Додамо, що повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на дострокових виборах у Раду в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій.

Також за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, в парламент проходять п'ять партій.