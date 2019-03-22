Избирательную кампанию хотят перевести в формат уличных столкновений, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избирательную кампанию во время выборов 2019 хотят перевести в формат уличных столкновений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Святослава Цеголка в Facebook.

Порошенко отметил, что Украина заинтересована в прозрачном и справедливом избирательном процессе, зато РФ работает над тем, чтобы сорвать проведение выборов.

"Кремлю нужно, чтобы пролилась кровь, украинская кровь. Это не есть сценарий победы кого-то на выборах. Это - попытка сорвать выборы", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, президент РФ Владимир Путин хочет сорвать выборы, чтобы Украина отказалась от европейского и евроатлантического курса.

"Путин убежден, если его план изменить власть в Украине сработает, то станет возможным изменение европейского и евроатлантического курса Украины. Для этого им задействован весь арсенал гибридной войны", - сказал президент Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко не исключил, что в период проведения выборов возможны провокации и теракты.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск, главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Европарламента Антонио Таяни договорились о координации усилий по противодействия внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском Союзе, в частности в отношении кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.