Виборчу кампанію хочуть перевести в формат вуличних зіткнень, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що виборчу кампанію під час виборів 2019 хочуть перевести в формат вуличних зіткнень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Святослава Цеголка у Facebook.

Порошенко зазначив, що Україна зацікавлена у прозорому і справедливому виборчому процесі, натомість РФ працює над тим, щоб зірвати проведення виборів.

"Кремлю потрібно, щоб пролилася кров, українська кров. Це не є сценарій перемоги когось на виборах. Це - спроба зірвати вибори", - сказав Порошенко.

На думку Порошенка, президент РФ Володимир Путін хоче зірвати вибори, щоб Україна відмовилася від європейського та євроатлантичного курсу.

"Путін переконаний, якщо його план змінити владу в Україні спрацює, то стане можливою зміна європейського та євроатлантичного курсу України. Для цього ним задіяний весь арсенал гібридної війни", - сказав президент України.

Раніше президент України Петро Порошенко не виключив, що у період проведення виборів можливі провокації та теракти.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Дональд Туск, глави Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та Європарламенту Антоніо Таяні домовились про координацію зусиль з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі, зокрема щодо кібербезпеки та боротьби з дезінформацією.