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На избирательном участке Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии

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Грузия, Суббота 02 октября 2021 18:46
На избирательном участке Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии Фото: в Грузии на избирательном участке ножом ранили одного из активистов (фото t.me/Sputnik)
Автор: Сергей Пышкин

Активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на одном из избирательных участков. Мужчину госпитализировали с серьезным ранением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Пресс-служба Лейбористской партии подтвердила факт нападения и обвиняет в инциденте активиста "Грузинской мечты".

Известно, что пострадавшего сразу госпитализировали в одну из клиник Марнеульского района. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства событий.

По словам родственников пострадавшего, в результате нападения, мужчина получил серьезное ранение.

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