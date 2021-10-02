На избирательном участке Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии
Фото: в Грузии на избирательном участке ножом ранили одного из активистов (фото t.me/Sputnik)
Активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на одном из избирательных участков. Мужчину госпитализировали с серьезным ранением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Пресс-служба Лейбористской партии подтвердила факт нападения и обвиняет в инциденте активиста "Грузинской мечты".
Известно, что пострадавшего сразу госпитализировали в одну из клиник Марнеульского района. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства событий.
По словам родственников пострадавшего, в результате нападения, мужчина получил серьезное ранение.