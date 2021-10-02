На виборчій ділянці Грузії ножем поранили активіста Лейбористської партії
Фото: в Грузії на виборчій ділянці ножем поранили одного з активістів (t.me/Sputnik)
Активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".
Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста "Грузинської мрії".
Відомо, що постраждалого одразу госпіталізували до однієї з клінік Марнеульського району. Поліція продовжує встановлювати обставини подій.
За словами родичів постраждалого, внаслідок нападу, чоловік отримав серйозне поранення.