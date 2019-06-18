В избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госорганов во время выборов

Комитет по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. Об этом заявил докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в Верховной раде Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о работе Нацполиции и Государственного реестра избирателей.

"Поправка рабочей группы, которая предлагает дополнить статьей об организации работы различных государственных служб: казначейства, Нацполиции, Государственного реестра избирателей и других в выходные дни во время выборов", - заявил Черненко.

Депутат пояснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

"Эта поправка предлагает, чтобы все эти государственные органы во время избирательного процесса в выходные работали и избирательный процесс не тормозился", - добавил он.

Впрочем, поправку №194 поддержали только 29 народных депутатов.

Напомним, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.