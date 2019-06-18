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В избирательном кодексе предлагали отменить промежуточные отчеты НАПК

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 14:36
В избирательном кодексе предлагали отменить промежуточные отчеты НАПК
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе рассмотрения в сессионном зале нардепы не поддержали указанную поправку

Одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов. Об этом заявил докладчик по рассмотрению избирательного кодекса в Верховной раде Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующая поправка была предложена комитетом по вопросам правовой политики и правосудия, но при рассмотрении в зале парламента получила лишь 27 голосов.

"192-я поправка предлагает отказаться от промежуточных финансовых отчетов. Они возлагают много работы на партийные штабы за короткое время до выборов, а они не успевают. Поэтому мы за то, чтобы НАПК обнародовало финальные финансовые отчеты и отказалось от публикации промежуточных. Поэтому рабочая группа рекомендует поддержать эту поправку", - заявил Черненко.

Напомним, ранее спикер Рады Парубий заявил, что принятие нового избирательного кодекса накануне внеочередных выборов в Верховную раду поддерживают более 5 фракций парламента.

Как писало РБК-Украина, глава парламента призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Отметим, глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады.

Подчеркнем также, для ускорения принятия избирательного кодекса докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

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