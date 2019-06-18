У виборчому кодексі пропонують скасувати вихідні для держорганів під час виборів

Комітет з питань правової політики у новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов’язати державні органи працювати під час виборів без вихідних. Про це заявив доповідач з розгляду нового виборчого кодексу у Верховній раді Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про роботу Нацполіції та Державного реєстру виборців.

"Поправка робочої групи, яка пропонує доповнити статтею про організацію роботи різних державних служб: казначейства, Нацполіції, Державного реєстру виборців та інших у вихідні дні під час виборів", - заявив Черненко.

Депутат пояснив, що виборчий процес дуже швидкоплинний, та багато роботи випадає на вихідні дні.

"Ця поправка пропонує, щоб всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні працювали і виборчий процес не гальмувався", - додав він

Втім, поправку №194 підтримали тільки 29 народних депутатів.

Нагадаємо, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонувалося, щоб Національне агентство по запобіганню корупції відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.