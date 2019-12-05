В Раде назвали дату рассмотрения Избирательного кодекса

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко назвал возможную дату рассмотрения - 17 декабря

Избирательный кодекс рассмотрят на следующей пленарной неделе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко назвал возможную дату рассмотрения - 17 декабря.

"Избирательный кодекс отложили потому что только вчера поступила таблица. Мы вчера на комитете учли еще некоторые предложения. Фактически аппарат решил перенести, чтобы дать возможность ознакомиться. Перенесено или на следующий четверг или на вторник, 17 декабря", - заявил Корниенко.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины отложила рассмотрение Избирательного кодекса.

Ранее анонсировалось, что профильный комитет ВР соберется рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента на этой неделе, чтобы учесть еще несколько поправок. Отмечалось, что из Офиса президента прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму Службы безопасности Украины.

Также заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.