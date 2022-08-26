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"Избирательная комиссия" оккупантов готовится к "референдуму" в Запорожской области

Фото: "избирательная комиссия" оккупантов готовится к "референдуму" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"Избирательная комиссия" оккупантов начала готовиться к проведению "референдума" на захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, захватчики уже "провели ревизию избирательных участков".

"Кроме этого, анализируются списки избирателей и подбираются кандидатуры для работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях", - говорится в статье.

Как сообщалось, подготовка россиян к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена. Впрочем, их проведение будет зависеть от ситуации на фронте, и сможет ли враг сломить сопротивление украинцев.

Напомним, в Запорожской области гауляйтер Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о присоединении временно оккупированных территорий в состав России.

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Запорожская область