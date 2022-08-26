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"Виборча комісія" окупантів готується до "референдуму" у Запорізькій області

Фото: "виборча комісія" окупантів готується до "референдуму" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"Виборча комісія" окупантів почала готуватися до проведення "референдуму" на захопленій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Як пише видання, загарбники вже "провели ревізію виборчих дільниць".

"Окрім цього, аналізуються списки виборців та підбираються кандидатури для роботи в дільничних та територіальних виборчих комісіях", - йдеться у статті.

Як повідомлялось, підготовка росіян до так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена. Втім, їх проведення буде залежати від ситуації на фронті, та від того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

Нагадаємо, в Запорізькій області гауляйтер Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо приєднання тимчасово окупованих територій до складу Росії.

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Запорожская область