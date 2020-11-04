ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Избиратели в США получают звонки с призывом не ходить на выборы, - ФБР

Среда 04 ноября 2020 01:07
Избиратели в США получают звонки с призывом не ходить на выборы, - ФБР
Фото: выборы в США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов. В ФБР заявили, что уже получили информацию о звонках.

Об этом пишет CNN.

В Бюро добавили, что подобные звонки получают избиратели на каждые выборы.

"Нам известны сообщения о звонках роботов, мы это не комментируем. Напомним, что ФБР призывает американскую общественность проверять любую информацию о выборах и голосовании", - заявили в ФБР.

Американцев призывют сохранять спокойствие и голосовать дальше.

Ранее сообщалось, что в США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америкивыборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь