Виборці в США отримують дзвінки з закликом не йти голосувати, - ФБР

Фото: вибори у США (колаж РБК-Україна)

У ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів. У ФБР заявили, що вже отримали інформацію про дзвінки.

Про це пише CNN.

В Бюро додали, що подібні дзвінки отримують виборці на кожні вибори.

"Нам відомі повідомлення про дзвінки роботів, ми це не коментуємо. Нагадаємо, що ФБР закликає американську громадськість перевіряти будь-яку інформацію про вибори та голосування", - заявили в ФБР.

Американців призывют зберігати спокій і голосувати далі.

Раніше повідомлялося, що в США не зафіксували свідоцтв можливого втручання в голосуванням на виборах президента з боку іноземних держав.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.