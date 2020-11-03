В США заявили, что не обнаружили признаков иностранного вмешательства в выборы президента

Фото: выборы в США (коллаж РБК-Украина)

В США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств. Эти выборы - "самые защищенные в истории".

Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вольф, пишет "Голос Америки".

По его словам, ни одна иностранная страна не повлияет на результаты голосования.

"У нас нет свидетельств успешного причинение вреда, либо изменений голосов на выборах из-за рубежа", - заявил Вольф.

Оптимистичные оценки по защите результатов голосования в день выборов дают чиновники Пентагона.

"Нет свидетельств того, что иностранный злоумышленник получил доступ к избирательной инфраструктуре. Учитывая размер, сложность и разнообразие американской системы выборов, ни одна страна не способна изменить результаты выборов", - заявили в Пентагоне.

Ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что никакие страны не смогут повлиять на выборы президента.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых, в частности, будет избран 46-й президент.