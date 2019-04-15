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У избирателей есть еще три дня на уточнение списков через суд

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 14:25
У избирателей есть еще три дня на уточнение списков через суд
Иллюстративное фото (УНИАН)

Петренко рассказал, в какой суд необходимо обращаться избирателям

Граждане Украины могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 до 18 апреля включительно. Об этом написал министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что необходимо обращаться в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором гражданин планирует голосовать.

У избирателей есть еще три дня на уточнение списков через суд

"До 18 апреля 2019 года включительно вы можете обратиться с иском об уточнении списка избирателей. Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором вы хотите проголосовать", - написал министр.

Петренко добавил, что в понедельник, 15 апреля, истекает срок для процедуры временного изменения места голосования.

Кроме того, в случае возникновения вопросов министр посоветовал обращаться к единому контакт-центру системы бесплатной правовой помощи 0 (800) 213103.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, последний день для смены места голосования.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования на выборах 2019, составило уже 201 189.

Добавим, ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля.

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