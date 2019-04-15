Виборці мають ще три дні на уточнення списків через суд

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Петренко розповів, до якого суду необхідно звертатися виборцям

Громадяни України можуть звернутися до суду з позовом про уточнення списку виборців для голосування у другому турі виборів 2019 до 18 квітня включно. Про це написав міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що необхідно звертатися до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій громадянин планує голосувати.

"До 18 квітня 2019 року включно ви можете звернутись із позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій ви бажаєте проголосувати", - написав міністр.

Петренко додав, що у понеділок, 15 квітня, спливає строк для процедури тимчасової зміни місця голосування.

Крім того, у разі виникнення питань міністр порадив звертатися до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 213 103.

Нагадаємо, в понеділок, 15 квітня, останній день для зміни місця голосування.

Як писало РБК-Україна, станом на 13 квітня кількість виборців, які скористалися тимчасовою зміною місця голосування на виборах 2019, склала вже 201 189.

Додамо, раніше Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який повинен відбутися 21 квітня.