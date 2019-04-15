Выборы 2019: срок подачи заявлений для смены места голосования истекает сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца дня украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов 2019

На выборах 2019 украинцы могут голосовать не по месту регистрации. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы Госреестра избирателей. Подробнее об условиях смены места голосования - в материале РБК-Украина.

21 апреля в Украине состоится второй тур очередных выборов президента Украины. За пять дней до выборов - до 15 апреля включительно - украинцы, желающие проголосовать не по месту регистрации, должны обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.

Как проголосовать во втором туре выборов переселенцам

Переселенцы с Крыма и Донбасса, чтобы принять участие в голосовании до 15 апреля должны обратиться в отделения Государственного реестра избирателей с заявлением о необходимости изменить место голосования. При себе необходимо иметь паспорт.

Как проголосовать не по прописке

Украинцы, проживающие не по месту регистрации или те, кто находится не по месту жительства на момент голосования, также могут изменить место голосования. Для этого им также нужно обратиться в Госреестр избирателей. Но, кроме заявления, им необходимо предоставить документ, подтверждающий необходимость изменения места голосования: это может быть, например, справка с работы или учебы.

Как заполнить заявление

Стоит отметить, что изменить место голосования необходимо по месту работы или проживания. Для того, чтобы ускорить процедуру подачи документов заявление можно заполнить заранее. Скачать экземпляр заявления можно на сайте Госреестра избирателей. Отметим, в заявлении нужно указывать официальное место регистрации, номер выбранного избирательного участка.

Как известно, отделения Госреестра избирателей будут работать без выходных.

Выборы 2019

Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходят в два тура. Первый тур состоялся 31 марта, участие в голосовании приняли более 18,8 млн граждан. По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте - Петр Порошенко (15,95%). Третье место заняла Юлия Тимошенко (13,40%). Подсчет голосов занял у Центризбиркома неделю. Для того, чтобы выборы прошли в один тур, один из кандидатов должен был набрать более 50% голосов. Поскольку никто из кандидатов не набрал большинства голосов - ЦИК объявил о проведении повторного голосования 21 апреля.

Перед проведением повторного голосования законом предусмотрено проведение дебатов кандидатов. Согласно закону, дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в последнюю пятницу перед днем голосования. Как ожидается, дебаты планируются 19 апреля в 20:00 в студии "Суспільного". Вместе с тем, на данный момент не известно, состоятся ли дебаты в предусмотренном законе формате. В штабе Порошенко заявили, что он будет присутствовать в телестудии 19 апреля, в свою очередь, Зеленский настаивает на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". Ранее Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе, но не во время, на которое планируются официальные дебаты.