Как избежать мобилизации в Крыму и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей

Все жители временно оккупированных территорий Украины - продолжают быть гражданами нашей страны. В то же время, что делать, если вас заставляют вступить в Вооруженные Силы Российской Федерации?
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ZMINA.
Если вас заставляют вступить в Вооруженные силы агрессора, или незаконных вооруженных формирований - в Украине вы будете рассматриваться как жертва военных преступлений России. Виновные за эти действия будут наказаны в соответствии со ст. 433 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также их могут привлечь к ответственности в Международном уголовном суде за нарушения по ст. 8-2(b) xv Римского статута.
Если с вами все же вышли на связь - предоставьте причину, почему вы не можете служить.
В таком случае для Украины вы будете жертвами военного преступления и сможете вернуться домой живым.
Если вы откроете огонь по гражданским - рано или поздно вам придется ответить перед судом.
Если вы добровольно присоединяетесь к вооруженных сил агрессора и участвуете в войне против Украины - ваш поступок будет рассматриваться как преступление и будет караться лишением свободы до 15 лет.
Более того, в случае командной должности - вы будете отвечать в Международном уголовном суде.
Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.
Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.