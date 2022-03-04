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Как избежать мобилизации в Крыму и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей

Автор: Сергей Пышкин

Все жители временно оккупированных территорий Украины - продолжают быть гражданами нашей страны. В то же время, что делать, если вас заставляют вступить в Вооруженные Силы Российской Федерации?

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ZMINA.

Если вас заставляют вступить в Вооруженные силы агрессора, или незаконных вооруженных формирований - в Украине вы будете рассматриваться как жертва военных преступлений России. Виновные за эти действия будут наказаны в соответствии со ст. 433 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также их могут привлечь к ответственности в Международном уголовном суде за нарушения по ст. 8-2(b) xv Римского статута.

Что делать, если вас заставляют?

  • саботируйте службу;
  • избегайте получения повесток или звонков;
  • измените номер телефона или же прекратите его использование;
  • измените место жительства;

Если с вами все же вышли на связь - предоставьте причину, почему вы не можете служить.

Что делать, если вас все же мобилизовали?

  • когда попадете на территорию Украины - при первой возможности сдавайтесь в плен и сообщайте о том, что вы гражданин нашей страны с временно оккупированных территорий.

В таком случае для Украины вы будете жертвами военного преступления и сможете вернуться домой живым.

  • ни в коем случае не выполняйте приказов командования.

Если вы откроете огонь по гражданским - рано или поздно вам придется ответить перед судом.

Если вы добровольно присоединяетесь к вооруженных сил агрессора и участвуете в войне против Украины - ваш поступок будет рассматриваться как преступление и будет караться лишением свободы до 15 лет.

Более того, в случае командной должности - вы будете отвечать в Международном уголовном суде.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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