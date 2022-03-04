Як уникнути мобілізації в Криму та окупованих частинах Донецької та Луганської областей

Усі мешканці тимчасово окупованих територій Україна - продовжують бути громадянами нашої країни. Водночас що робити, якщо вас змушують вступити до збройних сил Російської Федерації?
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZMINA.
Якщо вас змушують вступити до збройних сил агресора, або ж незаконних збройних формувань - в Україні ви розглядатиметесь як жертва військових злочинів Росії. Винні за ці дії будуть покарані відповідно до ст. 433 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Також їх можуть притягнути до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді за порушення за ст. 8-2(b) xv Римського статуту.
Якщо з вами все ж вийшли на зв’язок - надайте причину, чому ви не можете служити.
В такому випадку для України ви будете жертвами військового злочину й зможете повернутися додому живим.
Якщо ви відкриєте вогонь по цивільнім - рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.
Якщо ви добровільно приєднуєтесь до збройних сил агресора й берете участь у війні проти України - ваш вчинок буде розглядатися як злочин й каратиметься позбавленням волі до 15 років.
Щобільше, у разі командної посади - ви відповідатимете у Міжнародному кримінальному суді.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.
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