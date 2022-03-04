Як уникнути мобілізації в Криму та окупованих частинах Донецької та Луганської областей

Якщо вас змушують вступити до збройних сил агресора, або ж незаконних збройних формувань - в Україні ви розглядатиметесь як жертва військових злочинів Росії. Винні за ці дії будуть покарані відповідно до ст. 433 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Також їх можуть притягнути до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді за порушення за ст. 8-2(b) xv Римського статуту.

Що робити, якщо вас змушують?

саботуйте службу;

уникайте отримання повісток або ж дзвінків;

змініть номер телефону або ж припиніть його використання;

змініть місце проживання;

Якщо з вами все ж вийшли на зв’язок - надайте причину, чому ви не можете служити.

Що робити, якщо вас все ж мобілізували?

коли потрапите на територію України - при першій можливості здавайтеся в полон й повідомляйте про те, що ви громадянин нашої країни з тимчасово окупованих територій.

В такому випадку для України ви будете жертвами військового злочину й зможете повернутися додому живим.

в жодному разі не виконуйте наказів командування.

Якщо ви відкриєте вогонь по цивільнім - рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.

Якщо ви добровільно приєднуєтесь до збройних сил агресора й берете участь у війні проти України - ваш вчинок буде розглядатися як злочин й каратиметься позбавленням волі до 15 років.

Щобільше, у разі командної посади - ви відповідатимете у Міжнародному кримінальному суді.