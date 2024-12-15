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Із України вирушив перший рейс до Братислави з пересадкою у Чопі (фото)

Україна, Неділя 15 грудня 2024 14:45
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Із України вирушив перший рейс до Братислави з пересадкою у Чопі (фото) Фото: із України вирушив перший рейс до Братислави з пересадкою у Чопі (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Гурковська

Із України вирушив перший рейс до Братислави з пересадкою у Чопі. Він з’єднує Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими містами Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Як зазначається, спільно із залізничниками та урядовцями Словаччини, УЗ відправила у перший рейс новий пересадковий маршрут "Київ - Братислава".

"Він з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад", - додали в компанії.

Розклад руху поїзда

  • з Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50.
  • у Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59; прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави - о 19:33.
  • з Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41.
  • у Чопі пересадка на поїзд №28/27 "Укрзалізниці", який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

Важливо, що подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечується спальними вагонами "Укрзалізниці", а денний сегмент на маршруті "Чоп - Братислава" - сидячими вагонами словацької залізниці.

"Пересадка між поїздами узгоджена, а купівля двох квитків - одним кліком у мобільному застосунку та на офіційному сайті УЗ. Залізничне сполучення з Братиславою також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії на чолі з Прагою", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд №9/10 "Київ - Будапешт". Це новий міжнародний маршрут.

Крім того, "Укрзалізниця" запустила новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня.

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