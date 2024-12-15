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Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе (фото)

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 14:45
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Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе (фото) Фото: из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталия Гурковская

Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе. Он соединяет Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими городами Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Как отмечается, совместно с железнодорожниками и чиновниками Словакии, УЗ отправила в первый рейс новый пересадочный маршрут "Киев - Братислава".

"Он соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад", - добавили в компании.

Расписание движения поезда

  • из Киева поезд №27/28 отправляется в 19:57, прибывает на станцию Чоп в 07:50.
  • в Чопе пересадка на поезд словацкой железной дороги №617/961, который отправляется в 09:59; прибытие в Кошице в 13:18, в Братиславу - в 19:33.
  • из Братиславы поезд словацкой железной дороги №617/961 отправляется в 11:27, прибывает в Чоп в 21:41.
  • в Чопе пересадка на поезд №28/27 "Укрзализныци", который отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01.

Важно, что путешествие между Киевом и Чопом в ночное время обеспечивается спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте "Чоп - Братислава" - сидячими вагонами словацкой железной дороги.

"Пересадка между поездами согласована, а покупка двух билетов - одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте УЗ. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей проезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой", - отметили в УЗ.

Напомним, на днях "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд №9/10 "Киев - Будапешт". Это новый международный маршрут.

Кроме того, "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.

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