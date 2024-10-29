Із України за 4 дні: "Нова пошта" почала працювати ще в одній країні

"Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів і тепер послуги оператора доступні у 16-ти країнах. Посилки із України відтепер можна відправляти на будь-яку адресу у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Нову пошту" .

Тепер клієнти можуть замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах, скористатися послугами кур’єра для відправки, а також надсилати посилки по всій країні та між європейськими країнами. Сервіс пропонує доставку відправлень вагою до 1000 кг як для приватних осіб, так і для компаній.

"Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів і тепер послуги оператора доступні у 16-ти країнах. Посилки із України відтепер можна відправляти на будь-яку адресу у країні.

Термін доставки з України в Нідерланди складає від 4 днів, а по території Нідерландів і до інших країн Європи – від 1 дня.

Що не можна відправляти із Нідерландів до України

Українські відправники можуть надсилати за кордон вживані речі, м’які іграшки, конструктори, косметичні лосьйони, лаки для нігтів, побутову хімію із зазначеним складом, а також електроніку, дрібну побутову техніку, диски та флешки без паролів.

Однак, небезпечні предмети, включно зі зброєю, легкозаймистими речовинами, газами та дезодорантами, а також предмети мистецтва, ювелірні вироби, дорогоцінні метали та лікарські засоби до відправлення не приймаються.

У разі виявлення заборонених товарів при митному огляді посилка повертається відправнику за його кошт.

Які митні платежі доведеться сплатити за посилки із Нідерландів в Україну

В Україні міжнародні відправлення з оголошеною вартістю до 45 євро не оподатковуються додатковими митними зборами. Однак, якщо митні органи визначають, що ринкова вартість посилки перевищує 45 євро, з одержувачем зв'яжуться для уточнення подальших дій з розмитнення.

Для відправлень вартістю понад 45 євро застосовується ПДВ у розмірі 21% на суму товару та доставки. У разі вартості посилки понад 150 євро додаються інші платежі:

ПДВ – 21% від вартості товару та доставки (формула: ПДВ = (Вартість товару + Вартість доставки) × Ставка ПДВ)

мито – 5% на суму, що перевищує безмитний поріг у 150 євро (митна ставка може змінюватися залежно від товару)

брокерська комісія – 3% від нарахованих ПДВ та мита

Одержувач сплачує митні платежі самостійно, отримуючи деталі та посилання для оплати на електронну пошту.