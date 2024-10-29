Из Украины за 4 дня: "Новая почта" начала работать еще в одной стране

"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов и теперь услуги оператора доступны в 16 странах. Посылки из Украины теперь можно отправлять по любому адресу в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" .

Теперь клиенты могут заказать доставку из Украины по любому адресу в Нидерландах, воспользоваться услугами курьера для отправки, а также отправлять посылки по всей стране и между европейскими странами. Сервис предлагает доставку отправок весом до 1000 кг, как для частных лиц, так и для компаний.

"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов и теперь услуги оператора доступны в 16 странах. Посылки из Украины теперь можно отправлять по любому адресу в стране.

Срок доставки из Украины в Нидерланды составляет от 4 дней, а по территории Нидерландов и других стран Европы – от 1 дня.

Что нельзя отправлять из Нидерландов в Украину

Украинские отправители могут отправлять за границу подержанные вещи, мягкие игрушки, конструкторы, косметические лосьоны, лаки для ногтей, бытовую химию с указанным составом, а также электронику, мелкую бытовую технику, диски и флешки без паролей.

Однако опасные предметы, включая оружие, легковоспламеняющиеся вещества, газы и дезодоранты, а также предметы искусства, ювелирные изделия, драгоценные металлы и лекарственные средства к отправке не принимаются.

В случае обнаружения запрещенных товаров при таможенном досмотре посылка возвращается отправителю за его средства.

Какие таможенные платежи придется заплатить за посылки из Нидерландов в Украину

В Украине международные отправления с объявленной стоимостью до 45 евро не облагаются дополнительными таможенными пошлинами. Однако, если таможенные органы определяют, что рыночная стоимость посылки превышает 45 евро, с получателем свяжутся для уточнения дальнейших растаможенных действий.

Для отправок стоимостью свыше 45 евро применяется НДС в размере 21% на сумму товара и доставки. При стоимости посылки свыше 150 евро прилагаются другие платежи:

НДС – 21% от стоимости товара и доставки (формула: НДС = (Стоимость товара + Стоимость доставки) × Ставка НДС)

пошлина – 5% на сумму, превышающую беспошлинный порог в 150 евро (таможенная ставка может изменяться в зависимости от товара)

брокерская комиссия – 3% от начисленных НДС и пошлины

Получатель платит таможенные платежи самостоятельно, получая детали и ссылки для оплаты по электронной почте.