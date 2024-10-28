Доведеться заплатити більше. "Нова пошта" змінює умови для посилок з Британії

NP Shopping вводить додаткову комісію для незареєстрованих відправлень з Великої Британії. Однак, якщо вчасно зареєструвати посилку, то платити не доведеться.

РБК-Україна із посиланням на "Нову пошту" розповідає про те, як уникнути додаткової комісії.

Починаючи із понеділка, 28 жовтня, NP Shopping змінює умови надання послуг для незареєстрованих відправлень з Великої Британії. Тепер, якщо на момент прибуття на склад NP Shopping у Великій Британії ваше відправлення не зареєстроване, фахівці складу самостійно оброблять його, і буде нарахована додаткова комісія у розмірі 40 грн. Уникнути її можна, зареєструвавши відправлення заздалегідь, до прибуття на склад.

Далі посилка транспортується на транзитний склад, де у вас буде 24 години, щоб самостійно завершити її реєстрацію через Особистий кабінет, натиснувши "Зареєструвати відправлення" для отримання статусу "Відправлення зареєстроване".

Якщо реєстрація не буде завершена вчасно, технічна служба автоматично задекларує вміст відправлення на основі вкладених документів, і вартість ручного декларування становитиме 120 грн.

Нові умови поки діють у тестовому режимі, тому можливі незначні зміни у процесі