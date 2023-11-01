Із Сектора Гази готують евакуацію українців, у списку на виїзд 358 людей, - МЗС

МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Мова йде про виїзд через КПП "Рафах" до Єгипту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.
"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців", - написав Ніколенко.
"Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що це питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби.
Як розповів вчора посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, у Секторі Гази застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.
При цьому за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, наразі відомо, що на території анклаву перебуває близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Переважно це жінки та діти.
При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Гази.
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