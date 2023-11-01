Из Сектора Газа готовят эвакуацию украинцев, в списке на выезд 358 человек, - МИД

МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа. Речь идет о выезде через КПП "Рафах" в Египет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.
"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев", - написал Николенко.
"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет производиться в алфавитном порядке, согласно их гражданству", - отметил Николенко.
Он добавил, что этот вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы.
Как рассказал вчера посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в Секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.
При этом по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас известно, что на территории анклава находится около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.
При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.
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