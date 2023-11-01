Из Сектора Газа готовят эвакуацию украинцев, в списке на выезд 358 человек, - МИД

"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев", - написал Николенко.

Что известно о подготовке к эвакуации

Актуализирован список желающих уехать. В настоящее время их 358 человек. Это преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь. Отправлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование. Подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов. Забронирован необходимый транспорт. Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте.

"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет производиться в алфавитном порядке, согласно их гражданству", - отметил Николенко.

Он добавил, что этот вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы.

Сколько украинцев застряли в Секторе Газа

Как рассказал вчера посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в Секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

При этом по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас известно, что на территории анклава находится около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.