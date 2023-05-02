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Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа: есть пострадавшие

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Израиль, Вторник 02 мая 2023 19:00
Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа: есть пострадавшие Фото: Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 2 мая, из сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сообщается, что около 25 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону южного Израиля, причем две ракеты попали на территорию города Сдерот. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.

По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), четыре ракеты были перехвачены, 16 упали на открытом пространстве, а две попали в городские районы: одна - в строительную площадку, другая - во двор жилого дома.

Как отмечает издание, базирующиеся в Газе палестинские террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за ракетный обстрел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Иерусалиме в ночь на 5 апреля произошли новые стычки. Позже Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

На следующий день по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет.

Вооруженные силы Израиля вечером 6 апреля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа.

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