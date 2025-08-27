Із сайту МЗС Китаю "зникла" інформація про адміністративний поділ України, - ЗМІ

За інформацією видання, "Короткий огляд по Україні" на сайті МЗС Китаю оновили в проміжку між березнем 2024 року та липнем 2025 року. В оригінальній версії на сайті вказували, що Україна поділена на 24 області та одну автономну республіку (Крим) і має два міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь).

Водночас у розділі "Політика" на сайті було описано події останніх років, включно з Революцією Гідності, втечею Віктора Януковича, початком нібито "української кризи" і повномасштабною війною 2022 року.

У розділі "Дипломатія" були вказані пріоритети України у відносинах зі США та Заходом, прогрес у приєднанні до міжнародних організацій, засудження російської агресії, відмова визнавати окупацію Криму та спроби заручитися підтримкою міжнародної спільноти.

Як розповів професор юридичного факультету Міського університету Гонконгу Ван Цзяньюй, це значна зміна, яка свідчить про те, що Китай змінив свою позицію, яка раніше полягала в повній підтримці територіальної цілісності України.