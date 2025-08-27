По информации издания, "Краткий обзор по Украине" на сайте МИД Китая обновили в промежутке между мартом 2024 года и июлем 2025 года. В оригинальной версии на сайте указывалось, что Украина поделена на 24 области и одну автономную республику (Крым) и имеет два города со специальным статусом (Киев и Севастополь).

При этом в разделе "Политика" на сайте были описаны события последних лет, включая Революцию Достоинства, побег Виктора Януковича, начало якобы "украинского кризиса" и полномасштабной войны в 2022 году.

В разделе "Дипломатия" были указаны приоритеты Украины в отношениях с США и Западом, прогресс в присоединении к международным организациям, осуждение российской агрессии, отказ признавать оккупацию Крыма и попытки заручиться поддержкой международного сообщества.

Как рассказал профессор юридического факультета Городского университета Гонконга Ван Цзяньюй, это значительное изменение, которое свидетельствует о том, что Китай изменил свою позицию, которая ранее заключалась в полной поддержке территориальной целостности Украины.