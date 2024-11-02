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До Молдови з РФ безкоштовно привезли громадян для голосування на виборах, - IPN

Фото: люди голосують на виборах у Молдові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра, 3 листопада, у Молдові відбудеться другий тур виборів президента. У зв'язку з цим із Росії до країни безкоштовно привезли близько 150 молдован для голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IPN.

Видання пише, що в ніч з 1 на 2 листопада три автобуси з громадянами Молдови прибули до пункту пропуску Кахул-Оанча. Згідно з джерелами в митній службі та прикордонній поліції, в них знаходилось близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Ті ж джерела додали, що пасажирів, які безкоштовно прилетіли з РФ до Туреччини, зустріли три автобуси з молдавськими номерами, які вирушили до Болгарії. Там їх пересадили до трьох інших автобусів, що належать болгарській компанії, на яких молдавани вже прибули на прикордонний пункт Кахул-Оанча.

Після розмови з пасажирами співробітниками митниці було встановлено, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не заплатили. У Росії їм сказали, що безкоштовний транспорт був організований для громадян, які бажають повернутись додому, щоб взяти участь у другому турі виборів президента.

Вибори в Молдові

Нагадаємо, що 20 жовтня 2024 року в Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум про намір країни вступити до ЄС.

Згідно з остаточним підрахунком бюлетенів, їх виграла чинна президентка - Майя Санду. Однак у країні було призначено другий тур, оскільки главу держави підтримали 42,45% виборців, замість необхідних мінімальних 50% для перемоги в першому турі.

Другий тур відбудеться вже завтра, у неділю 3 листопада.

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